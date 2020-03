Escola em Capela poderá dar inicio ao ano letivo em agosto

O Colégio Estadual Maria da Glória Mota Cabral antiga “Criança Feliz” está com o ano letivo suspenso e comprometido para centenas de crianças no município de Capela. Tudo poque a escola está precisando de uma reforma completa, para que assim os alunos tenham o mínimo de condições para estudar.

Ainda de acordo com informações, até o exato momento nenhuma reposta em relação a essa problemática foi dada pela Secretaria de Educação do Estado e as crianças, poderão começar o ano letivo apenas em agosto.

A escola divulgou uma nota:



Mães de alunos enviaram áudio confirmando as informações: