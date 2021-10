Escolha pela fibra óptica aumenta em Sergipe e chega a 48,7% de acessos

- Advertisement -

Mais de um ano e meio vivendo a inesperada pandemia, grandes mudanças aconteceram principalmente no dia a dia dos brasileiros, não sendo diferente em Sergipe. Para realização das atividades diárias, foi necessária a adaptação remota durante muitos meses.

Devido ao isolamento social, os estudos e trabalhos se realizaram de forma virtual, fazendo possível as tarefas do dia a dia. Com a nova realidade, houve um aumento no uso da internet fibra óptica, tornando a busca pela qualidade ainda maior.

Evolução das formas do uso de internet nos últimos anos.

Foi realizado um estudo pela Selectra, com base nos dados da Agência Nacional de Telecomunicações, demonstrando a evolução das formas do uso de internet, e o aumento da fibra óptica é notável em todo país, pois é uma modalidade que possui a melhor qualidade do serviço, entregando a velocidade de internet contratada pelo cliente.

Está mudança demonstra que a cidade está passando por um processo de modernização dos seus serviços. Sergipe teve uma queda de 23,2% do uso da internet por cabo metálico e um aumento de 29,9% do uso de fibra óptica de 2019 até julho de 2021.

Confira a evolução abaixo:

Formas de uso de internet em Sergipe 2019 2020 2021 Fibra óptica 18,8% 40,4% 48,7% Cabo Metálico 51,5% 31,4% 28,3% Cabo Coaxial 21,3% 23,1% 17,8%

A Netglória Telecom, hoje conta com 80% de seus assinantes já conectados via fibra óptica, sem contar com chegada em seu backbone de interligações de Ptts e chegadas em 3 direções.

Atendendo hoje às cidades de Nossa Senhora da Glória, Carira, Monte Alegre e Graccho Cardoso.

