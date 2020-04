Escova de dentes pode trazer risco de contaminação por coronavírus

A transmissão do novo coronavírus acontece de pessoa para pessoa, pelo contato com gotículas contaminadas presentes na saliva, na tosse, no espirro e no catarro. Por isso, a escova de dente pode ser um veículo de contaminação para esse e outros vírus que causam infecções.

“Muitos brasileiros não têm condições de ter uma escova de dentes para si. Às vezes, a família inteira compartilha a escova de dentes e nesse ato pode haver a transmissão do vírus”, destaca a dentista Luciana Bruzadin, voluntária da ONG Turma do Bem, que fornece tratamento odontológico gratuito a jovens e crianças de baixa renda.

“É imprescindível que cada um tenha sua escova de dente e, para isso, os produtos precisam ser mais acessíveis a toda a população”, acrescenta.

A dentista alerta para um hábito comum que deve ser evitado, pois pode levar à contaminação pelo novo vírus: o de colocar a mão e objetos na boca.

“Isso pode causar uma infecção cruzada, que acontece quando uma pessoa coloca a mão em um ambiente contaminado e, depois, coloca em uma região do corpo que são vias de entrada para agentes infecciosos como as mucosas da boca, dos olhos e do nariz”, explica.

Problemas bucais deixam o organismo mais vulnerável a outras doenças, uma vez que afetam a capacidade do sistema imunológico de produzir uma resposta eficiente para combatê-las.

“Qualquer tipo de lesão leva o organismo da gente a dar uma resposta inflamatória, isso ativa o sistema imunológico. Mas existe um limite. Quando o desafio é muito grande, o sistema imune fica sobrecarregado e acaba não respondendo da forma que deveria”, esclarece Luciana.

Por isso, para que o organismo consiga combater a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, também é essencial ter mais atenção aos cuidados com a saúde bucal e manter a higiene.