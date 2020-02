Escritório do casa de apostas 1xBet in Portugal

A segunda metade da temporada na Série A está em pleno andamento. Você pode disputar os jogos deste campeonato, assim como outros torneios, no 1xBet in Portugal. Tradicionalmente oferece as melhores probabilidades para todos os grupos de eventos.

Esta temporada ainda não é a melhor para Milão. A equipe novamente não corresponde às expectativas de seus torcedores. Como resultado, no início da temporada, houve uma renúncia do treinador, bem como uma série de resultados sem sucesso. Após metade da distância, os “Russo-Neri” estão quase no meio da classificação.

Já está claro que é pouco provável que eles cheguem à Liga dos Campeões. Só é preciso um milagre para fazer isso. No entanto, dada a densidade da classificação, ainda há chances de lutar pela entrada na Liga Europa. No 1xBet in Portugal pode sempre apostar tanto nos jogos individuais da equipa como no resultado da época como um todo.

Os chefes do clube entendem que a equipe precisa de uma mudança, por isso foram bastante ativos no mercado de transferências durante o inverno. A assinatura de Zlatan Ibrahimovic destaca-se principalmente. Ele retornou ao “Milan” depois de 7,5 anos em outros clubes.

É verdade, a equipa teve muitas perdas. Então, na janela de transferência de inverno, as suas fileiras saíram:

Rodriguez;

Piątek;

Reno;

Borini;

Suso;

Caldara.

Quase todos eles vieram ao clube como uma estrela em potencial, mas por uma razão ou outra nunca conseguiram realizar o seu potencial..

Características do mobile 1xBet

O Milan não tem o direito de cometer um erro na segunda metade da temporada se a equipe quiser se classificar para as copas europeias. Agora a densidade na arquibancada é muito alta, portanto qualquer falha de fogo pode custar muito na linha de chegada. Depois da janela de transferência de inverno, Russo-Neri começou a ficar melhor. Isto permitiu que se aproximassem dos concorrentes directos na classificação.