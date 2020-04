ESQUECERAM? Em 2020 outras doenças mataram mais que o Coronavírus

Desde o início da pandemia causada pelo Coronavírus, vem se desenhando um quadro em que outras mortes “passaram a não existir”.

Até a última segunda-feira, 20, o país havia registrado 2.575 mortes em um pouco mais de um mês e quinze dias em que foi registrada a primeira morte no país. Desde então outras mortes praticamente foram varridas dos noticiários.

De acordo com o Portal Data SUS até o dia 10 de abril, o Covid-19 matou 946 pessoas, porem outras doenças continuaram com números alarmantes. E o Portal Soudesergipe traz esses números para você:









MORTES

Doenças Cardíacas: 41.425

Doenças Cérebro Vasculares: 29.308

Gripes: 20.712

Alzheimer: 18.123

Cardio Pulmonares: 15.534

Violência: 14.449

Diabetes: 12.945

Mortes no Trânsito: 10.356

Doenças Renais 8.285

Cirrose: 7.763



Em 2019, a dengue matou mais de 700 pessoas no país, e neste ano já temos notícias de milhares de prováveis casos em diferentes regiões . Já a gripe, algo que sempre acomete milhões de pessoas anualmente, teve mais de 300 mortes no ano passado.

Neste cenário a pergunta que fica é: por que, mesmo com tantos problemas, só se fala em coronavírus?