Estado do Rio tem queda de 12% em crimes violentos letais intencionais

O estado do Rio de Janeiro registrou queda de 12% nos crimes violentos letais intencionais entre os meses de janeiro e novembro de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Este é o menor valor para o indicador, que engloba as vítimas de homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte, desde 1999. Foram registradas 3.364 vítimas nos 11 meses de 2020 e 334 em novembro.

Os dados constam de levantamento divulgado hoje (18) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), vinculado ao governo fluminense. São considerados os registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil.

Os homicídios dolosos mantiveram a tendência de redução nos 11 meses analisados de 2020. Houve redução de 11% se comparado com o acumulado do ano passado, chegando ao menor valor para o período desde 1991, quando teve início a série histórica do ISP. Foram 3.257 vítimas nos 11 meses de 2020 e 324 em novembro.

Segundo o ISP, as mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram diminuição de 31% no acumulado do ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Este foi o menor valor para o período desde 2018. Em relação ao mês de outubro, a queda foi de 45%. Foram registradas 1.160 mortes nos 11 meses de 2020 e 80 em novembro.

O roubo de cargas caiu 36% em novembro de 2020 contra o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o declínio foi de 34%, na comparação com 2019. Foram 4.527 casos nos 11 meses de 2020 e 331 em novembro.

De acordo com estudo divulgado pelo ISP em outubro, que cruzou dados dos usuários do Google com os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, a queda dos roubos de carga, ao contrário dos demais crimes contra o patrimônio, não tem correlação estatística com o isolamento social por causa do novo coronavírus.

Já os roubos de rua e roubos de veículos continuam apresentando quedas, que podem ser justificadas pelo menor movimento nas ruas devido à pandemia de covid-19. Em novembro de 2020, o roubo de rua e o roubo de veículos tiveram queda de 33% e 30%, respectivamente, quando comparado com o mesmo mês de 2019.

Foram contabilizadas 23.127 ocorrências de roubo de veículo nos 11 meses de 2020 e 2.083 em novembro e 66.434 registros de roubo de rua (a pedestre, de aparelho celular e em coletivo) nos 11 meses de 2020 e 5.771 em novembro.