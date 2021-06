Estado recebeu mais de 68 mil doses de vacina contra a covid-19

Sergipe recebeu neste domingo, 20, uma nova remessa de vacinas do tipo AstraZeneca. São 68.250 doses dos imunizantes produzidos pela Fiocruz para aplicação da segunda dose.

“É fundamental o empenho de todos para que a segunda dose seja aplicada. A imunização só se completa com as duas doses”, destacou a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira.

O quantitativo de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para Sergipe, até o momento, é de 1.107,130 doses. A partir dessa nova remessa, esse número sobe para 1.175,380 doses. É importante ressaltar que logo após o recebimento dos lotes, a SES segue todo o protocolo de distribuição para o território sergipano. Desse modo, possibilita que o estado continue fortalecendo as estratégias que já estão sendo desenvolvidas pelos municípios.

SES