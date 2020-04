Estância: Prefeitura confirma quatro casos de coronavírus

A Prefeitura de Estância, por meio da equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), recebeu por volta das 21 horas do sábado, 18, a confirmação do Laboratório Central (Lacen), que os quatro casos suspeitos em análise no município testaram positivo para o novo Coronavírus (Covid-19).

Em nota, Secretaria de Saúde diz que o município tem seguido todas as medidas de prevenção para combater o avanço do coronavírus, medidas que estão de acordo com as diretrizes dos órgãos federais e estaduais de saúde.

Os pacientes não apresentam sintomas graves, e que estão cumprindo o isolamento domiciliar. Sendo três adultos com idade de 40, 42 e 66 anos. E uma criança de 2 anos. Além deles, seus familiares e pessoas que tiveram contato estão sendo acompanhados e monitorados pela equipe da Vigilância Epidemiológica.