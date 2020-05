Estância registra 5° óbito por Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa nesta quarta-feira, 27, mais um Boletim Epidemiológico da Covid-19, ao passo em que lamenta a confirmação do quinto óbito no município.

Trata-se de um homem de 55 anos com sequelas de AVC e Diabetes Mellitus. O paciente foi internado dia 24 de maio no Hospital Jessé Fontes, vindo a óbito dia 25 de maio e o resultado do teste positivo para covid-19 saiu dia 26 de maio.

ASCOM

Panorama

POSITIVOS: 152

CURADOS: 110

SUSPEITOS: 299

EM TRATAMENTO: 38

ÓBITO: 05