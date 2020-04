Estância tem 23 casos de Covid-19 e passa a ser o segundo município com maior número no Estado

Na noite da última terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Saúde de Estância divulgou mais um boletim sobre os casos de Covid-19 no município.

De acordo com a Secretaria o município hoje tem 52 casos sob suspeitas e 111 descartados. Ainda segundo a secretaria, três pessoas receberam alta médica.

Os dados mais alarmantes são de casos confirmados no município, que agora passa a ter 23, fazendo com que Estância seja o segundo município no estado com mais casos de Covid-19.









Panorama

CASOS POSITIVOS: 23

PESSOAS EM ISOLAMENTO: 111

ALTA MÉDICA: 03

SUSPEITOS: 53

DESCARTADOS: 111

ÓBITOS: 0