A Secretaria Municipal da Saúde de Estância (SMS), informa nesta sexta-feira, 1, que sobe para 32 o número de casos positivos de Coronavírus no município.

Até a divulgação deste boletim, 3 pessoas já receberam alta médica. Foram realizados *212* testes e *139* foram negativados. Um paciente está internado em leito de UTI na rede pública e 28 estão em isolamento domiciliar. Dos infectados, 60% são do sexo feminino e 40% do sexo masculino, com idade entre 2 e 66 anos.

