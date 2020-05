Estância tem 61 casos de Coronavírus, dois pacientes estão na UTI

A Secretaria Municipal da Saúde de Estância (SMS), divulgou no início da noite deste domingo, 10, a atualização do Boletim Epidemiológico do Covid-19. Com isso, a cidade passa a contabilizar 61 casos de Coronavírus.

Até o momento foram realizados 335 testes clínicos. Com 61 casos positivos, 54 pacientes estão aguardando o resultado e 220 foram negativados. Além de 12 pessoas que receberam alta médica, e duas permanecem em leitos de UTI.

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 61

PESSOAS EM ISOLAMENTO: 181

PESSOAS CURADAS: 12

ÓBITOS: 00

CASOS SUSPEITOS: 54