Estudantes e docentes se preparam para Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Alto Sertão Sergipano 2020/21

O Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do curso de bacharelado em Agroindústria e em parceria com o Instituto Federal da Bahia (IF Baiano) e territórios do Nordeste, estão na organização de um dos maiores eventos em termos de ciência no país. Trata-se da Maratona Territórios do Brasil, evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC) e cuja realização este ano será de forma inteiramente virtual sob a organização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Criada com a proposta de popularizar a ciência e a tecnologia frente à população e atuando em todos os níveis educacionais (básico, fundamental, médio e superior), além de setores produtivos (agricultura, indústria, comércio etc), a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Alto Sertão Sergipano (STCT) se destaca há dois anos com atividades que permeiam o presente e o futuro da atuação de milhares de estudantes da região. Na edição deste ano, cuja data de realização será apresentada nas próximas semanas, a temática apresentada carrega o tema “Inteligência Artificial: Nova Fronteira da Ciência Brasileira” e promete debater o quadro promissor que essa inovação tem proposto nas relações sociais e de trabalho.

O coordenador da edição 2020/21, professor Danilo Souza (UFS – Campus Sertão), ressalta a necessidade de momentos como este, em que a ciência é transmitida da comunidade acadêmica para a sociedade, de uma maneira geral. “Essa proposta de popularização da ciência é muito importante, visto que nós do meio acadêmico temos uma grande dificuldade de conversar, dialogar e comunicar à sociedade dos resultados que vem sendo produzidos na universidade. Eventos como esse nos dão a oportunidade de levar resultados de forma simples e entendível para a comunidade”, completa.

De acordo com o professor do IF Baiano – Campus Guanambi e coordenador da SNCT, Lucas Landim, esta será uma oportunidade de incitar a criatividade e provocar reflexões nas comunidades envolvidas. “Vejo com entusiasmo a participação de instituições dos outros territórios do Norte e Nordeste e sendo destaques como produtores de pesquisas, o que pode revelar múltiplas possibilidades de ganhos econômicos e sociais para tais regiões”, destaca.

Para o professor e coordenador do curso de bacharelado em Agroindústria do Campus Sertão – UFS, Maycon Reis, este será mais um momento de congregação entre instituições e territórios de Sergipe em Bahia, cuja parceria se iniciou em 2018 através dos grupos de pesquisa do IF Baiano e a UFS.

“É de fundamental importância a consolidação de um evento de comunicação e popularização como esse, capaz de integrar o Território do Alto Sertão Sergipano, através das ações da Universidade Federal de Sergipe/Campus do Sertão com outros territórios e Biomas brasileiros, por meio de contextos que refletem a história, a cultura, os Biomas e inteligência artificial, a identidade e a nossa evolução científica e tecnológica. Contextos estes, que não podem ser esquecidos, mas sim divulgados por meio de atividades de popularização como a SNCT através da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia – STCT do Alto Sertão Sergipano”, conclui Professor Maycon.

Segundo o professor Ivan Pereira do IF Baiano – Campus Uruçuca, a migração para ações online durante a pandemia permitiu envolver mais participantes. “Conseguimos congregar Territórios, pessoas, instituições e empresas de forma remota e mais eficiente. As ações estão tendo mais público no formato online, aumentamos o número de escolas, chegamos em mais municípios e envolvemos mais Territórios”, conclui Pereira.

Até o momento a organização já envolveu 53 municípios do Nordeste, incluindo o apoio dos territórios Litoral Sul Baiano, Sertão Produtivo e Alto Sertão Sergipano. A STCT está aberta para adesões de mais instituições, territórios, apoiadores e patrocinadores. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].