Ex-prefeito de Macambira diz que irá recorrer e que acusação traz grave omissão na descrição dos acontecimentos.

Na manhã desta quinta-feira, 06, o ex-prefeito de Macambira, Ricardo Souza, através de sua acessória declarou que irá recorrer de acusação que segundo ele é injusta e sem fundamento.

Segue nota abaixo

NOTA DE ESCLARECIMENTO*

Venho através deste esclarecer ao povo de Macambira e de meu Estado, sobre fatos que estão sendo divulgados envolvendo meu nome, a respeito de uma eventual condenação em primeira instância, na qual fui acusado injustamente de ter efetuado disparos de arma de fogo contra jovens da nossa cidade, fatos esses totalmente sem fundamentos e provas, uma vez que a acusação por si só traz grave omissão quanto à descrição dos acontecimentos, visto ter sido elaborada por pessoas que estão ligadas diretamente e possuem vantagens junto a atual administração.

Tais acusações feitas apenas na certeza do “achismo” sobre minha participação no ocorrido, o que de fato não houve.

Saliento ainda que o próprio Ministério Público faz referência em sua denúncia amparado APENAS nas declarações feitas pela suposta vítima e de seus amigos que foram como suas testemunhas, ouvidas na Delegacia, pessoas estas ligadas a um agrupamento politico que faz oposição ao nosso.

Todos que me conhecem, sabem que NUNCA pratiquei qualquer crime em toda a minha vida e não há nada que venha macular meu nome.

Estão utilizando de uma suposta condenação a qual sequer fui intimado, para tentar denegrir minha imagem e de minha familia.

Ressalto ainda que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas em suposições, onde minha inocência é presumida.

Para que eu fosse condenado teria que ter feito algo de errado e que existissem provas claras e que não ensejasse qualquer dúvida para resultar em uma condenação definitiva, o que sequer ocorreu.

Não tenho dúvidas de minha posterior absolvição e a comprovação da minha inocência junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe e principalmente aos olhos de Deus e do povo de minha amada cidade!

No mais me coloco à inteira disposição dos respeitados órgãos de imprensa para o que mais for necessário esclarecer.

Att,

Ex-prefeito, Ricardo Souza