EXAMES DA UFS: Pacientes que testaram positivo, refazem exames e ficam suspresos com o resultado

Os exames de Covid-19 realizados pela Universidade Federal de Sergipe, foram amplamente bem-vindos para ajudar a identificar novos casos em várias partes do estado. Mas no município de Itabaianinha, alguns pacientes que testaram positivo resolveram fazer um outro exame como forma de contraprova.

Os resultados surpreenderam alguns pacientes, que agora contesta os exames realizados pela UFS.

“ Fiz o exame para Covid-19 aqui em Itabaianinha pela Universidade Federal de Sergipe e recebi o resultado 09 dias depois por telefonema à noite dizendo que testei positivo para o vírus.

Hoje recebo o resultado do teste particular que fiz para aliviar os medos e acabo de receber o resultado NEGATIVO, nunca nem tive contato com o vírus (nem quero).

Prefeitura de Itabaianinha tire o meu nome da sua estatística Covid UFS quero esclarecimento…” disse uma das pacientes.

Já uma outra paciente identificada como Flávia Carvalho, que também havia testado positivo fez um vídeo emocionada e também cobrou providencias em relação ao assunto. Confira: