EXCLUSIVO: Sec. de Saúde do Estado de AL, diz que primeiro caso de Covid-19 interior foi por contato com homem de Propriá

Durante o balanço sobre o Covid-19 no estado de Alagoas, o Govenador do Estado de Alagoas Renan Filho, juntamente com o Secretário Estadual de Saúde Alexandre Ayres, levantou a hipótese de que existe mais um caso de Coronavírus em Propriá/SE, sem confirmação da Secretária de Saúde do mesmo estado.

Segundo Alexandre, uma mulher de 28 anos de idade, residente em Porto Real do Colégio que testou positivo, sendo confirmada a primeira paciente do interior do estado de Alagoas, teria tido contato com um homem, que já estaria sendo monitorado no município de Propriá.









A jovem alagoana faz parte do rol de pessoas que estiveram contato com esse homem. Já no município de Propriá, até o exato momento, duas mulheres tiveram Covid-19 confirmada.

Maycon Fernandes/Soudesergipe