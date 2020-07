Existe uma vantagem para a infidelidade? Um caso pode fortalecer seu casamento?

Se um caso aconteceu e você ficou se perguntando “o que vem depois?”, A boa notícia é que o trabalho de recuperação de casos pode absolutamente levar a um casamento mais forte e saudável do que antes.

Quando um caso (ou pior ainda, vários casos) é descoberto, pode parecer que sua casa foi totalmente queimada ou engolida por um terremoto. De fato, um caso é uma profunda ruptura no relacionamento. Tudo o que você pensou que poderia contar de repente se foi. A fundação em que você confiou está nas cinzas aos seus pés. É como se o sol não tivesse nascido no leste um dia e você estivesse abalado e confuso: como isso é possível? Não apenas um caso põe em dúvida instantaneamente crenças sobre seu casamento e parceiro, mas, ainda mais fundamentalmente, você pode começar a questionar sua própria identidade. Sentimentos de inutilidade, insegurança e autorrecriminação são comuns. Enquanto isso, você está no meio de um trauma e a única pessoa para quem você deveria recorrer é quem iniciou o incêndio.

Nos primeiros dias ou semanas, é muito cedo para saber. Primeiro, cuide de suas necessidades básicas. Reúna-se da melhor maneira possível, obtenha apoio de amigos e familiares e encontre uma maneira de ser emocionalmente regulado se você se desfez. Tire um tempo para chorar e use seus recursos para ganhar força. Por recursos, quero dizer o que o ajuda em tempos difíceis – meditação, respiração, música, oração, natureza, mover seu corpo, conectar-se a amigos de confiança, familiares ou ajudantes profissionais. Tire algum espaço do seu parceiro, se isso ajudar. Faça as perguntas para as quais você simplesmente precisa saber a resposta e pare. Raramente é útil pedir detalhes sobre o (s) caso (s). Se estiver com sintomas de depressão, ansiedade ou distúrbio de angústia aguda (uma perturbação do pensamento normal e do sentimento após um trauma), saiba que você não está sozinho em ter uma grande reação à descoberta de um caso. Obtenha a ajuda que você precisa.

O próximo passo é decidir se deve tentar reparar o relacionamento. Vocês dois devem se comprometer com o processo de reparo e estar preparados para se apropriar das maneiras pelas quais prejudicaram o relacionamento. Embora apenas uma pessoa seja responsável por ter finalmente decidido ter um caso, vocês dois são responsáveis por contribuir para o clima do relacionamento que o deixou vulnerável a uma infidelidade. (Se esse conceito não lhe agradar, leia também o meu artigo: desculpe-me: o papel do parceiro machucado na recuperação de um caso).

Encontrar o terapeuta certo para guiá-lo através do processo de recuperação é fundamental. Procure alguém com experiência e treinamento específico para recuperação de casos. Faça perguntas como: “Você tem um processo específico para casais se recuperando de um caso?” Encontre alguém com quem você se sinta à vontade e desafiado. Se algum de vocês se sentir envergonhado ou humilhado, encontre outra pessoa. A atitude do terapeuta deve ser algo assim: “Todos os humanos lutam com amor e conexão. Foram cometidos erros, mas isso não faz de você uma pessoa má. Vamos ouvir isso e aprender juntos. “

Então você começa a vasculhar os escombros para saber como sua casa estava em risco de incêndio. Ao vasculhar as camadas, você descobre coisas sobre você, seu parceiro e seu relacionamento que você não conhecia. Você aprende a conectar os pontos entre experiências anteriores – em seu casamento, em relacionamentos anteriores e até na infância – e os fatores que culminaram no grande incêndio. No processo, você fica claro sobre seus pontos fortes e fracos como casal.

Muitos homens e mulheres tem medo de confrontar os seus parceiros sobre traição, muitas vezes por medo de perder a pessoa, ou, como muitos relatam: “eu quero sair da relação, mas tenho medo de perder bdsm e me sentir perdido/perdida”.

E você aprende algumas coisas cruciais para um casamento saudável: ambos temos capacidade de profunda reflexão e remorso, mesmo quando dói? Estamos abertos e dispostos a mudar a nós mesmos, a aprender as lições inerentes a situações dolorosas? Temos espaço em nossos corações para fazer as pazes e perdoar consciente e profundamente?

Por Luana Cardoso