FALSA VACINAÇÃO DA COVID COM SERINGAS VAZIAS

Os vídeos mostram idosos recebendo aplicação falsa de vacina contra Covid-19 Em Niterói, as agulhas foram inseridas em idosos, mas nenhum fluido foi inserido. No Rio de Janeiro, uma família alertou os profissionais que a dose ainda não havia sido usada e que era necessária uma segunda injeção no idoso.

Em Petrópolis, um profissional perfurou uma senhora idosa com uma agulha, mas a seringa estava vazia. Ela colocou apenas a ponta da seringa, e pode ver que não empurrou o êmbolo para injetar o líquido.