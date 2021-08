FALTA AGÊNCIA BANCÁRIA: Manifestantes fecham rodovia em Monte Alegre em protesto

Manifestantes estão realizando, nesta quarta-feira (18), ato de protesto na Rota do Sertão, em Monte Alegre. O motivo do ato é o fechamento da agência do Banco do Brasil do município.

Segundo a população, além do fechamento da agência do BB do município de Monte Alegre, a agência que era localizada em Porto da Folha também foi fechada. Os populares também questionam a ausência do Banco Banese na região, que tem apenas um ponto de pagamento.

Pelas informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), os manifestantes atravessaram um caminhão na rodovia e os veículos que passam pelo local estão usando um desvio para seguir o trânsito

