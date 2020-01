As conhecidas “chuvas de verão” chegaram com força em várias partes do estado de Sergipe, desde ontem quarta-feira,22.

Em varias cidades, foram constatados alagamentos e até desmoronamento, como no caso de uma residência que estava sendo construída no município de Porto da Folha.

Já em Propriá, uma família ficou desabrigada após parte do telhado de sua residência ceder devido aos fortes ventos. A previsão é que as fortes chuvas continuarão no dia de hoje.