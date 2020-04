Família questiona 12° óbito em Sergipe: “Choque cardíaco”

Durante toda manhã, vários meios de comunicação do estado repercutiram o fato e uma coisa quase passou desapercebida.

A família do paciente contestou veementemente sobre a causa morte do paciente. Segundo a sobrinha, o paciente deu entrada sem nenhum sintoma do Covid-19.

Confira o relato e a suposta declaração de Óbito









Para os casos de morte envolvendo a COVID-19 é fundamental

quando do preenchimento da DO atentar para dois aspectos:



1. Primeiramente se faz necessário diferenciar casos suspeitos

dos confirmados da doença.



2. Em segundo lugar, é indispensável esclarecer se a COVID19 é causa do óbito ou se apenas contribuiu para a morte, ou

seja, se é causa ou concausa.



Nesse sentido, deve o médico registrar COVID-19 na declaração

de óbito quando a doença for confirmada. Entende-se por diagnóstico

confirmado o laboratorial ou o clínico quando a confirmação laboratorial é

inconclusiva ou não está disponível.

Vejamos alguns exemplos:



COVID-19 confirmada:

Parte I: a) Doença respiratória aguda, CID10: U04.9

b) COVID-19, CID10 U07.1 (ou U07.2)

Parte II: Diabetes Mellitus, CID10: E14

Hipertensão arterial sistêmica, CID10: I10

COVID-19 suspeita, porém, não confirmada:

Parte I: a) Insuficiência respiratória a esclarecer

b) Provável COVID-19

Parte II: Diabetes Mellitus, CID10: E14

Hipertensão arterial sistêmica, CID10: I10