Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de dezembro de 2020

Dezembro, último mês de 2020, é recheado de datas instituídas pela Organização das Nações Unidas (ONU) que celebram os direitos humanos. O 2 de dezembro é o Dia Internacional da Abolição da Escravidão. O dia seguinte, 3, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma semana depois, no dia 10 de dezembro, é celebrado Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Acesse a tabela com as datas de dezembro (Fonte: Acervo da EBC)

No âmbito cultural, o mês é marcado pelo Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, e pelo Dia Nacional do Forró, 13 de dezembro, instituído para relembrar o nascimento de Luiz Gonzaga. No dia 10 de dezembro, completam-se 100 anos do nascimento da escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector. Já no dia 17, o nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven completa 250 anos.

Dezembro é, ainda, marcado como o mês do Natal, dia 25, e da chegada do verão, dia 21. As datas são alguns dos 101 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Lista de fatos históricos e feriados de dezembro de 2020