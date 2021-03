De acordo com a prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, a feira livre ocorrerá no próximo sábado, 03, em virtude do feriado da sexta-feira da paixão. A feira só poderá ocorrer com serviços considerados essenciais.

O município havia mudado seus dias de feira livre para às sextas, para que os pequenos empreendedores não fossem prejudicados.