Erivaldo dos Santos, conhecido como “Ceceu do Umbuzeiro” foi assassinado com um tiro na cabeça em sua residência no município de Aracaju na manhã desta quarta-feira, 19.

De acordo com informações, dois homens em uma bicicleta teriam entrado em sua residência pela lateral da casa e fizeram uma emboscada.

Ainda não se sabe sobre a autoria do crime, mas a polícia trabalha na possibilidade de crime de encomenda.