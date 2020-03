Feminicidio é registrado em Nossa Senhora da Glória

De acordo com informações colhidas no local, uma mulher de aproximadamente 20 anos de idade, Sylmara Maria da Silva Santos “Titinha” foi assassinada com requinte de crueldade.

O fato ocorreu em uma localidade conhecida como “Baixa do Tanque”.

Ainda segundo informações o autor do crime usou blocos usados em construção para matar a mulher. Os golpes atingiram somente a região da cabeça, espalhando massa encefálica no local.

O autor do crime se apresentou a delegacia regional de Nossa Senhora da Glória e foi identificado como Vinícius.