Feminicídio: Jovem é assassinada dentro de motel

Uma mulher foi assassinada dentro de um motel no Povoado Pau Ferro, no município de Maruim. Ela foi identificada como Manuela Rezende Roque, de 19 anos.

O principal suspeito de ter cometido o crime, segundo a Polícia Militar, é o ex-namorado dela.

O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira, 8. A polícia recebeu a informação de que o homem estaria na casa do pai dele, no município de Laranjeiras, policiais foram ao local, mas ele não foi localizado.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, este é o segundo caso em pouco mais de dois meses no município de Maruim.

“Houve dois consumados e ainda uma tentativa nesse meio tempo. Como aconteceu no caso da senhora Letícia, também vamos conseguir finalizar o inquérito da melhor forma possível. Já temos informações e linha de investigação. as providencias preliminares com pericia do local e oitiva das pessoas, inclusive do acompanhante que já foi identificado, mas seu nome ainda não será divulgado. Pelas informações preliminares a motivação seria a não aceitação do fim do término do relacionamento (namoro). A princípio pensou que foi arma branca mas tá mais para instrumento perfuro contundente”, detalhou.

Circulam em redes sociais, uma carta que teria sido deixada no motel e um áudio que teria sido enviado para alguém pelo autor do assassinato, mas a polícia ainda não confirmou a informação.

Com informações da Fan F1