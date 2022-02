Fernando Dourado tem seu primeiro contato com os jogadores do Atlético Gloriense

O novo comandante da equipe do Atlético Gloriense, teve ontem seu primeiro contato com o elenco.

Sem tempo para descansar, o professor Fernando Dourado desembarcou em Nossa Senhora da Glória, na tarde da última sexta-feira, 04, e já foi direto para o Estádio Editon Oliveira da Silva, para conhecer o elenco e já treinar as primeiras jogadas.

À princípio o treinador se apresentou, juntamente com seu auxiliar técnico Dagil, onde falou sobre as perspectivas em relação ao clube, além dos objetivos do grupo.

Logo após Fernando Dourado e Dagil, deram entrevista à TV Touro, onde demonstraram bastante conhecimento no futebol.

Dourado estará a beira do campo já na próxima partida, que acontecerá segunda-feira contra a forte equipe do Confiança na Arena Batistão.