Festa com aglomeração é realizada em parque de vaquejada de deputada

Os vídeos têm circulado nas redes sociais, onde mostram centenas de pessoas em aglomeração. Até aí nada “anormal”, haja visto que a grande maioria da população, tem feito isso já há alguns dias.

Não fosse um detalhe.

A proprietário do parque de vaquejada é a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputada Janier Mota.

Até o momento estão internados 320 pacientes, sendo que no serviço público são 85 em leitos e UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 90 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 175. Já nos leitos do serviço privado estão internados 58 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 83 em leitos clínicos, totalizando 145.

Assista: