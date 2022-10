Fim da saga, TSE retira Valmir de Francisquinho do sistema de apuração

Com a decisão da manhã deste sábado, onde o STF negou a liminar, em seguida o próprio TSE retornou onome do candidato pelo PL, Valmir de Francisquinho do sistema de apuração.

Valmir de Francisquinho já havia tido o registro de candidatura ao governo de Sergipe impugnado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE).

Agora todos os votos depositados no número dele, serão efetivamente anulados. Enfim, é o fim de uma saga que ficará marcada nas eleições de 2022.

Vale ressaltar que ainda está pendente o julgamento da AIJE do candidato Valmir.