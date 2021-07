Um grave acidente ocorreu no município de Nossa Senhora da Glória na última sexta-feira, 02, na rodovia SE- 325, rodovia que liga Nossa Senhora da Glória/Carira.

De acordo com informações, um carro acabou colidindo com uma motocicleta nas imediações do povoado Feirinha. Com o impacto VIRGILIO ALVES FEITOSA, de 38 anos de idade, acabou morrendo.

Ainda de acordo com informações, o motorista do veiculo acabou fugindo do local sem prestar socorro.