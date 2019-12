Final de semana de negociação entre clubes e técnicos

O final de semana foi bastante agitado no mundo do futebol brasileiro. Alguns clubes não perderam tempo e logo correram atrás de nomes super requisitados e fizeram suas apostas. Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga foram dois dos técnicos que parecem já ter clube certo para iniciar programação do ano de 2020.

No início da tarde deste domingo o técnico Luxemburgo viajou à São Paulo para conversar com a cúpula do Palmeiras. Logo em seguida, o clube publicou em redes sociais a contratação do novo técnico, que finalizou a campanha de 2019 no Vasco. Os rumores é que o time alviverde cansou de esperar pelo argentino Jorge Sampaoli que depois de dias de negociações, disse que não queria Felipe Melo como volante e precisaria de reforços. As negociações não foram adiante e o clube preferiu correr atrás de um plano B, que nesse caso seria o Vanderlei Luxemburgo.

Já o Vasco, deixa o ‘Luxa’ partir e define um novo alvo para comandar a equipe no próximo ano. Abel Braga é o nome da vez e o primeiro contato já foi feito com o empresário e filho do técnico, o Fábio Braga.

Corinthians quer reforçar sua equipe

Já o Timão não para de buscar artifícios para reforçar sua equipe e planejar um bom desempenho. Após o anúncio de Luan, o técnico Tiago Nunes quer mais reforços. Segundo o site Globo Esporte a diretoria foi até a Colômbia para tentar buscar mais o jogador Victor Cantillo. O Corinthians enviou um representante ao país vizinho para negociar de perto com o Junior Barranquilla, atual clube do volante.

Mas as novidades não param por aí. O clube também pretende contratar um novo lateral-esquerdo, um meia e um atacante. Sidcley, que está na Ucrânia, é o nome mais falado para ocupar a defesa do ‘timão’. Para a ponta, uma das opções é Nikão, do Athletico.

Muitas dessas decisões devem ser acertadas na próxima semana, uma vez que o ano está finalizando e é necessário já apresentar planejamento para 2020.