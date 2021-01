Folias celebram Dia de Reis pelo país

Nesta quarta-feira (6), celebra-se o Dia de Reis, data que tem como tradição a passagem de folias pelas ruas, reunindo grupos de cantadores e instrumentistas que entoam versos em homenagem aos três Reis Magos – Baltazar, Belchior e Gaspar.

Segundo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), as folias são manifestações culturais-religiosas cujos grupos se estruturam a partir de sua devoção. Além dos Reis Magos,são cultuados o Divino Espírito Santo, São Sebastião, São Benedito e Nossa Senhora da Conceição. Há quatro anos, as folias de Minas foram reconhecidas como patrimônio cultural imaterial do estado.

Alguns grupos contam com personagens – reis, palhaços e bastiões – que chegam a visitar as casas de devotos. Entre os instrumentos que conduzem os cantos, estão violas, violões, cavaquinhos, pandeiros, caixas e sanfonas.

O criador do Clube do Violeiro Caipira, Volmi Batista, afirma que uma manifestação como a folia de reis é uma “riqueza fabulosa”. O clube,que existe desde 1993, promove ações em torno da música e da viola caipira.

“A folia é cheia de encantos e magia. Eu costumo dizer que a folia de reis é uma manifestação das mais completas do calendário de festas tradicionais do Brasil porque agrega uma diversidade que vai desde a comida, passando pela indumentária e chegando até os cantos, os diversos cantorios, agrega várias danças de acordo com a sua região”, destaca violeiro e cantador de Planaltina, Distrito Federal.

Volmi explica que a folia de reis é a representação da viagem dos três reis magos até o local de nascimento de Jesus, guiados pela estrela guia. “É uma história muito bonita porque esses reis eram perseguidos e passaram por muitas dificuldades na sua trajetória, tiveram que se esconder. E, junto com isso, no Brasil, foram agregadas muitas tradições relacionadas à cultura popular.”

Segundo Volmi, as folias saem às ruas entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, dependendo da região, e os grupos de foliões vão visitando casas de moradores da mesma forma que os três reis magos fizeram no nascimento de Jesus.

Durante a pandemia, algumas manifestações foram realizadas apenas nas ruas e em igrejas, com transmissões ou postagens na internet, com objetivo de evitar aglomerações.