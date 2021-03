Foragida da Justiça de Sergipe é localizada em Pernambuco

Policiais civis da 2ª Delegacia Seccional de Recife/PE, a partir de troca de informações com agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cumpriram o mandado de prisão preventiva de Girlaine Vitalino Silva, de 44 anos. Ela é investigada pela participação em uma associação criminosa de tráfico de drogas no bairro Atalaia. A detenção aconteceu nesta segunda-feira, 8, no Morro da Conceição, em Recife.

De acordo com as investigações, Girlaine era considerada foragida da Justiça, já que estava sendo procurada desde 2019. Ela participou de um roubo a uma agência do Banco do Estado de Sergipe (Banese) em março de 1999, na cidade Aracaju, junto com mais três criminosos. No crime, onde estavam armados com revólveres, foram feitos reféns os clientes e funcionários, e foi levado todo o dinheiro que havia no banco.

A Polícia Civil reitera a importância da contribuição da população para a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.