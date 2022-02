Foram registrados 1.549 casos novos de Covid-19 e sete óbitos

Os sete óbitos confirmados foram: uma mulher, 54 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão e obesidade; um homem, 52 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; um homem, 84 anos, da Barra dos Coqueiros, com doença neurológica crônica; uma mulher, 67 anos, de Propriá, com hipertensão; uma mulher, 72 anos, de Propriá, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 77 anos, de Tobias Barreto, com doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia; uma mulher, 68 anos, de Umbaúba, tabagista.