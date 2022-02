A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta segunda (07), foram registrados 2.391 casos novos de Covid-19 e seis óbitos. No total, 306.977 pessoas testaram positivo para a doença e 6.135 morreram.

Os seis óbitos confirmados foram: um homem, 53 anos, de Aracaju, com anemia, pneumonia bacteriana e hipocalemia; uma mulher, 84 anos, de Aracaju, com acidente vascular cerebral, hipertensão e diabetes; uma mulher, 69 anos, de Aracaju, com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e tabagismo; um homem, 82 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e diabetes; um homem, 87 anos, de Aracaju, com hipertensão e neoplasia; um homem, 79 anos, de Nossa Senhora da Glória, com acidente vascular cerebral isquêmico, hipertensão e diabetes.