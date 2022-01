A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta quinta-feira (06), foram registrados 80 casos novos de Covid-19 e um óbito. No total, 278.650 pessoas testaram positivo para a doença e 6.060 morreram. O óbito confirmado é de uma mulher, 74 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão.