FSF discute retomada do Campeonato Sergipano nesta terça-feira

Dando sequência ao planejamento da retomada do Campeonato Sergipano da Série A1, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai realizar nesta terça-feira (26) mais uma reunião com os representantes das equipes participantes do quadrangular do Sergipão.









A reunião vai acontecer às 15 horas, na sede da entidade na capital sergipana. E vai contar com as participações do Confiança, FreiPaulistano, Itabaiana e Sergipe. O presidente da FSF, Milton Dantas vai comandar o encontro. Essa é a quarta reunião que acontece entre os clubes e a federação desde o mês março. A última foi realizada no dia 04 de maio.









A entidade informa que apenas um representante de cada equipe terá acesso ao evento seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A FSF, ressalta que o evento é fechado e o acesso na sede da entidade segue com todas as restrições e recomendados da OMS.

Fonte: FSF