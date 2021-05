FSF divulga o craque do Sergipão em votação feita pelas emissoras e tv

A Federação Sergipana de Futebol COMUNICA ao Clubes, Imprensa, Redes Sociais, e Desportistas Sergipanos em Geral que o Presidente MILTON DANTAS, acatando uma SUGESTÃO do Radialista Raimundo Macedo, e através do contato da ASCOM/FSF com os chefes das equipes esportivas, foi realizada VOTAÇÃO, com as 18 Emissoras, que estão transmitindo o Sergipão Esporte Net SP 2021.

Foram 10 Emissoras da Capital e 08 do Interior, a saber: Rádio Cultura, Aperipê Am/Fm, Jornal Fm, Acds Web, União de Sergipe Web, Gingante Rubro, Transamerica Aju, Rádio Povão Web, Tv Atalaia, Tv Sergipe todas da Capital.

Rádio Princesa da Serra(Ita), Fm Itabaiana, 87 Fm(Ita), Juventude Fm(Lag), Tropical Fm(S.Dias), Educadora Fm(F.Paulo), Boca da Mata(N.S.da Glória) e It Tv(Ita) todas do Interior.

CRAQUE eleito por maioria dos votos:

FELIPE ALVES (Lag)

06 Votos, da Jornal, Aperipê, Tropical, Juventude, Tv Sergipe, Transamérica(Aju)

2°. Colocado BRUNINHO(ADC) com 04 Votos, da Cultura(Aju), 87 Fm(Ita) It Tv(Ita), Tv Atalaia

3°. Colocado LUCENA(Lag) com 03 Votos da Educadora, União Web, Fm Itabaiana

4°. Colocado BRENDON(CSS) com 02 votos da Gigante Rubro Web, Povão Web

5°. Colocado SERGINHO(Lag) com 01voto da Princesa da Serra

DODA(CSS) com 01 voto da Acds Web

VALDIR(CSM) com 01voto da Boca da Mata.

ASCOM/FSF