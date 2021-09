GARARU: Bombeiros iniciam perícia em mercearia atingida por incêndio

Os trabalhos de perícia para tentar identificar as causas do incêndio em uma mercearia localizada em Gararu foi iniciada oficialmente nesta segunda-feira (20) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Dois irmãos gêmeos de quatro anos morreram e cinco adultos ficaram feridos.

De acordo com um dos peritos responsáveis, major Eanes Alves, o trabalho poderá ficar prejudicado porque o local foi descaracterizado após passar por uma limpeza para a remoção dos resíduos do incêndio.

Os levantamentos periciais incluem procedimentos como análise da propagação das chamas, dos materiais e áreas atingidas, inspeção das instalações elétricas, registros fotográficos e coleta de imagens de câmeras e informações com pessoas. O laudo tem prazo de 30 dias para ser entregue, podendo ser prorrogado.

Vítimas internadas

Das cinco vítimas feridas, duas permanecem internadas. Uma delas é a mãe dos gêmeos, de 34 anos, que segue internada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Ela está com 45% do corpo queimado, intubada, sedada e com lesão inalatória profunda. O estado é considerado grave.

O outro paciente, que está na mesma unidade, é um vizinho da família, de 36 anos. Ele saiu da intubação, mas segue fazendo uso de cateter de oxigênio. O quadro de saúde é considerado estável.

