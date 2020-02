Georgeo denuncia que ambulâncias estão ficando com macas retidas no Huse

O deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, usou o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, 11, para denunciar um problema gerado pela falta de macas no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O parlamentar afirma que ambulâncias do Samu e das prefeituras que levam pacientes para atendimento estão aguardando por horas a devolução das macas.

“Infelizmente, quando chegam com pacientes no Huse, as ambulâncias têm um tempo muito longo para serem liberadas pois ficam aguardando a devolução das macas. E isso tem levado horas para acontecer. O que atrapalha o andamento do Samu e colocando em risco a vida de pessoas, já que muitas prefeituras só possuem dois ou três ambulâncias para atender a população”, criticou Georgeo.









O parlamentar fez um apelo para que a Secretaria de Estado da Saúde tome medidas para resolver essa questão que, segundo ele, também atinge o Hospital de Itabaiana. “É preciso uma intervenção. Essas ambulâncias não podem ficar tanto tempo paradas pois coloca em risco a vida de pessoas que podem precisar de atendimento e não ter. É dever do secretário resolver esse problema”, finalizou Georgeo.

Assessoria Georgeo