GLÓRIA: Bandidos levam mesa de som e TV da Câmara de Vereadores

Nem a pandemia do Coronavírus está impedindo que a bandidagem continue tocando o terror em Sergipe. No último final de semana vários assassinatos foram registrados em todo estado e principalmente na região do Sertão.

Além de assassinatos, foram registrados vários roubos e furtos, sendo que um deles durante a semana passada na CDL de Nossa Senhora da Glória.

Já na manhã desta segunda-feira,30, foi registrado um furto na Câmara de Vereadores de Glória. De acordo com informações, foram levados uma mesa de som e uma Tv.

A pericia foi acionada para realizar os primeiros procedimentos e tentar identificar quem teria realizado o furto.