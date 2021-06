GLÓRIA: CIOPAC prende homem acusado de tráfico de drogas

Noticiamos que na noite do supracitado dia e horário, os policiais da CIOPAC receberam informações anônimas noticiando que, nas proximidades da Pousada Benjamim em Nossa Senhora da Glória, alguns indivíduos estariam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive nominando de um dos suspeitos.

Imediatamente, as equipes se deslocaram para averiguar a denúncia e observaram um intenso movimento de pessoas no local, sendo iniciada a intervenção policial de abordagem.

Durante a aproximação das viaturas, um dos suspeitos tentou se evadir e deixou cair no chão alguns pinos de substância análoga a cocaína. Em ato contínuo, os policiais adentraram na pousada, interceptaram o suspeito e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele 10 pinos cheios de cocaína e a quantia de R$ 1.076,00 em espécie, sendo 7 notas de R$ 100, 6 notas de R$ 50, 3 notas de R$ 20, 1 nota de R$ 10 e 3 notas de R$ 2. Indagado a respeito da droga, o suspeito informou que estava realizando a venda de entorpecentes e que o restante da droga estaria em seu carro, um Fox de cor branca, placa policial QMG-5036, estacionado na frente da referida pousada.

As equipes realizaram buscas no interior do veículo e encontraram uma grande quantidade de pinos cheios de cocaína, totalizando uma apreensão de 470 pinos cheios do citado entorpecente.

O suspeito foi identificado pelo vulgo de GALEGO e relatou que adquiriu o entorpecente na rodoviária velha em Aracaju/SE, pela quantia de R$ 19 cada pino, não sabendo o nome do fornecedor, e que revendia pela quantia de R$ 30, cada, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Disse também que o dinheiro ali apreendido era proveniente da venda da droga. Diante do ilícito, o material foi apreendido e o suspeito foi preso, sendo a ocorrência autuada e encaminhada para a Delegacia Plantonista da cidade de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.

CIOPAC