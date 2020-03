O portal Soudesergipe traz mais um balanço sobre situação do Covid-19 (novo coronavírus) no município. Até às 16h desta quinta-feira, 26 de março de 2020, apenas um caso suspeito deu entrada no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

O (a) paciente é proveniente do município de Feira Nova.

Os dados foram repassados pelo Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, confira:

CASOS SUSPEITOS: 01

CASOS DESCARTADOS: 06

CASOS CONFIRMADOS: 01

CASOS QUE AGUARDAM RESULTADOS: 01