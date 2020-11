GLÓRIA: Detento morre em presídio após crise respiratória

A Secretaria de Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc) de Sergipe confirmou a morte do detento José Augusto dos Santos Doroteia na noite da última quarta-feira (18), dentro do Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória. Segundo o órgão, ele passou mal e já tinha sido encaminhado para atendimento médico.

Ainda de acordo com as informações, a direção da unidade prisional registrou a entrada do interno no dia 22 de outubro. Ele foi levado ao hospital no dia 3 de novembro, sendo medicado.

Com suspeita de uma infecção pela covid-19, José Augusto realizou o exame, no dia 13 de novembro, mas o resultado foi negativo.

Na quarta-feira (18), ele foi conduzido novamente a um hospital da região por desconforto respiratório, foi medicado e retornou ao presídio. À noite, os internos notaram que ele estava passando mal e acionaram os policiais penais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), foi acionado o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC). O nome do homem não apareceu no relatório do IML desta quinta-feira (19).

