GLÓRIA: Falta médico para combater a Covid, sobra um governo autoritário

Desde antes da pandemia chegar ao país, o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, já sofria por falta de investimento. Foram dez anos de reforma, para tornar a unidade, uma das mais estruturadas do interior.

Salas amplas, local para 12 leitos de UTI e com a chegada do Covid, uma ala somente para atender pessoas infectadas ou que estejam com suspeitas.

No início da pandemia, até insumos faltou, mas uma deputada chegou e “resolveu”, doou 10 mil e postou fotos nas redes sociais. “Problema resolvido”.

Ninguém mais falou nada…

Chegamos ao ápice da Covid-19 no Estado, muitas pessoas morrendo e outras tantas sofrendo por espera de um leito de UTI nos hospitais. O que o Governo diz?

ESTAMOS AMPLIANDO…

Mas as pessoas continuam esperando por um leito, inclusive em Glória. Falta médico, sobra autoritarismo e a culpabilidade nas pessoas.

O Hospital de Glória passou praticamente o fim de semana para atender os pacientes de Covid, inclusive hoje pela manhã ainda não tinha profissional para fazê-lo.

Médicos não querem trabalhar no interior, além da longa viagem, sobra o problema financeiro. Mas quem resolverá o problema?

Um governo autoritário, onde as únicas medidas é dizer: “Fique em casa? ”

Mas não chegou para resolver?

Belivaldo se mostra irritado a cada entrevista, principalmente quando perguntam, onde foram parar os milhões que o governo federal destinou para o estado.

Sobre o Hospital de Glória é um silêncio ensurdecedor, inclusive por parte da deputada que toma conta do hospital.

Quantos irão morrer por falta de atendimento, até que alguém faça alguma coisa?

SOS Hospital de Glória

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 0002304/SE