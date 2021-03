Glória: Fim de semana marcado por mau cheiro causado por fábrica de laticínios

Os moradores o município de Nossa Senhora da Glória, vem reclamando do mau cheiro ocasionado pelas (a) fábricas (a) de lacticínio instaladas no município durante todo fim de semana . O cheiro, que lembra o de amônia, fica no ar o dia todo, mas é durante a noite que o odor se intensifica.

Além de incomodar a população, que agora é obrigada a usar máscaras devido a pandemia causada pelo COVID-19 , sofre com dificuldades para respirar dentro de suas próprias residências.

Várias reclamações já foram feitas e até hoje nada foi feito para acabar com esse mal, pois de tempos em tempos o mau cheiro volta, principalmente em dias em a umidade relativa do ar não favorece.

O mau cheiro hoje é um dos principais cartões postais da cidade, e a população que já não sabe a quem reclamar, pois o município não dispõe de uma secretaria de meio ambiente especializada nesse tipo de problema.

Maycon Fernandes/Jornalista