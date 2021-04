GLÓRIA: Grave acidente é registrado na Av.Lourival Batista

O acidente ocorreu por volta das 13h27, na avenida Lourival Batista, que fica localizada em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com informações, um veículo Gol de placa HZR 6613 registrada em Nossa Senhora do Socorro, acabou colidindo com uma motocicleta modelo Pop. Com o impacto, um dos ocupantes da motocicleta acabou sendo jogado contra o para brisas do veículo, tendo pequenas escoriações e a mulher precisou ser levada para o Hospital em Itabaiana com suspeita de fratura na face.

A nossa equipe esteve no local e não constatou a presença do motorista do veículo.

Assista o momento em que aconteceu o acidente