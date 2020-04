GLÓRIA: Grave acidente entre carro e moto deixa jovens seriamente feridos

Nem a quarentena determinada pelo governo tem impedido que a população continue em casa, seja durante o dia, como também durante a noite e isso não tem impedido que fatos trágicos aconteçam.

Só no último domingo dois acidentes com vítima fatal ocorreram no município de Nossa Senhora da Glória. O primeiro vitimou Jocelino Oliveira Dantas, 40 anos e o segundo óbito registrado por acidente vitimou Maria José dos Santo Moraes de 54 anos de idade.









Já durante a madrugada desta segunda-feira,06, um grave acidente ocorreu nas proximidades do Sintese. Segundo informações, uma colisão entre um veiculo e uma motocicleta deixou dois jovens seriamente feridos.

A vitima JSMN de 17 anos de idade sofreu uma fratura na perna esquerda e uma outra jovem de 20 anos que estava na motocicleta, sofreu uma fratura exposta no fêmur. O acidente ocorreu por volta das 01h30.

Maycon Fernandes/Jornalista