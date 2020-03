GLÓRIA: Homem confessa ter matado jovem por divida de drogas

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante Wesley Vinícius Cardoso de Lima. Ele foi encontrado instantes após um homicídio na cidade. Ele foi detido na noite do último sábado, 14, após informações sobre a localização do corpo de uma mulher em uma localidade conhecida como “Baixa do Tanque”.

De acordo com as informações policiais, os agentes receberam as informações de que um corpo estaria em uma residência em construção na localidade. Diante disso, foram feitas buscas que resultaram na localização de um homem com os pés ensanguentados e bastante nervoso.

Ele contou aos policiais que tirou a vida da vítima, identificada como Sylmara Maria da Silva Santos. Ele disse ainda que estava indo à delegacia para se entregar e confessar o crime. Os agentes foram até o local e confirmaram a morte da mulher. Segundo o suspeito, ele teria vendido drogas para a vítima, que não teria pago pelo entorpecente.









Como ela passou a ser cobrada, o suspeito disse que ela estaria planejando, junto com um comparsa, matá-lo. Ele disse ainda que o crime foi praticado com golpes de blocos de cerâmica. Diante das circunstâncias, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para a capital onde ficará à disposição da Justiça.

SSP