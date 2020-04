GLÓRIA: Mesmo com compactadores próprio, prefeitura mantem contrato com empresa privada

Eles eram esperados há muitos anos pela grande maioria da população gloriense e em 31 de março de 2018 chegaram, para trazer mais segurança a população, quando o assunto era coleta de lixo.

Por muitos anos o município precisou conviver com uma coleta inadequada, para o porte da cidade que é conhecida como capital do Sertão. Foram anos e anos com caminhões antigos quebrando no meio da rua e muitas vezes o lixo caia no meio do caminho, pois bem, esse problema foi resolvido. (parabéns a administração)

A locação desses compactadores, custam em torno de 75 mil reais mensais aos cofres do município, para recolher o lixo durante seis dias por semana, um valor até justificável.









O que não é justificável é que o município dispõe de dois outros compactadores, que é do próprio município e que nunca foi apresentado para a população. De acordo com informações, esses compactadores já estão há alguns meses guardados em um pátio e com sinais de deterioramento.

Nas imagens é possível perceber que os compactadores estão sujos por falta de uso, mas isso é o menor dos problemas. O que chama atenção mesmo, é que ainda não se sabe o porquê desses compactadores estarem sem uso, pois os mesmos são provenientes de doação do governo federal.

